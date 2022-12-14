南韓明年起增養育嬰幼兒每月津貼

【有線新聞】全球出生率最低國家南韓，政府再推銀彈政策鼓勵生育，明年起養育2歲以下嬰幼兒，父母每月可獲最少約2000港元津貼，不過有分析質疑補助措施單一，成效有限。

出生率長期低迷、備受人口老化壓力的南韓政府，再嘗試以「銀彈」攻勢催谷生育，最新發布的五年規劃，繼續向新手父母提供補貼。

明年一月起，養育不滿一歲嬰孩的家庭，每月可獲70萬韓圜現金津貼，折合約4200港元。至於滿一歲但未滿兩歲幼童，每月有35萬韓圜，即約港幣2100元。2024年將分別加碼至100萬及50萬韓圜，即6000和3000港元。使用託兒所服務的家庭，每月獲50萬韓圜資助。

這筆生育補助非新鮮事，在前朝文在寅政府下，新生兒首年每月可獲30萬韓圜津貼，但有分析批評這種財政援助過於單一，未能持續支援孩子成長。

政府已計劃未來五年每年增加約500間公營託兒設施，應付需求，不過免費的公營託兒所質素參差，加上社會性別不平等、期望女性專注育兒現象等，都是南韓年輕夫婦對生兒育女卻步的因素。

當地出生率屢創新低，僅0.81，即每名女性生育不足一名子女，預期2025年，65歲或以上人口將佔整體兩成以上。