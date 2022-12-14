油麻地七旬翁捱電單車撞　送院不治

【有線新聞】油麻地有途人過路期間被電單車撞倒，送院搶救後不治。

19歲電單車司機在場協助警員調查。晚上8時許，該輛電單車沿彌敦道往尖沙咀方向，駛至咸美頓街期間撞到一名70歲男途人，他倒地受傷昏迷，送院後證實不治，警員正調查意外經過。