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許建德助車隊獲得12小時耐力賽季軍
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2022年12月15日
體育
新聞資訊
【有線新聞】香港車手許建德，在阿聯酋海灣12小時耐力賽，協助車隊在所屬組別取得季軍。
許建德與三位隊友，駕駛93號麥拿侖戰車參賽。正賽排第11位起步，完成第一棒，搶上第2。許建德負責第二棒，一度進佔頭位。
澳門車手謝榮鍵接手後，開始下雨，加上剎車問題，令排名回落。靠最後一棒再追上三甲。經過12小時後成功在洲際GT挑戰賽，最後一站獲得季軍。許建德鎖定車手榜年度總亞軍。
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【華爾街速遞】14/12/2022
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