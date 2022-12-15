立法會選委會界別周日補選　六候選人對民生議題有何看法？

【有線新聞】立法會選委會界別補選周日舉行，六名候選人對不同民生議題，究竟有甚麼看法？

今次的立法會補選，六人爭奪四個議席，1,400多名選委可投票，我們先了解他們對防疫抗疫有甚麼看法。內地提出「新十條」，究竟他們覺得香港有甚麼地方可以借鏡？

候選人黃錦輝：「我認為重點應該是內地政策，欣然見到他們逐步逐步開放。香港近幾年很需要快些通關，香港要做好配合、做好自己的健康。雖然開放，健康都好緊要。最緊要是快些通關，令經濟做好。」

候選人陳永光：「內地政府一直採取生命至上、科學抗疫的原則，按照最新的疫情和科學數據提出『新十條』，這是負責任做法。我認為香港有條件逐步放寬防疫政策，但是必須堅守科學原則，按照實際情況逐步調整。」

候選人何敬康：「抗疫方面，我認為政府應該與業界有商有量。復業需要大量準備工作，我會提倡政府提交一個時間表，及盡力協助中小微企。」

候選人黃梓謙：「盡快實現內地與香港免檢疫通關非常重要，因為這樣才確保內地與香港正常商業往來，以及帶動旅遊業發展。未來我們會善用西九文化區、北部都會區的紅色、綠色旅遊，希望吸引更多旅客，做到香港百業興旺。」

候選人尚海龍：「我想香港一度比內地寬鬆些，現時借鑑內地經驗要小步快走，譬如14日取消黃碼，實現根本上的「0+0」，然後取消針卡，放寬整體社會環境。我們盡力透過通關方式，促進經濟發展，多謝。」

候選人李廣宇：「我覺得一步一步，慢慢放寬是一件好事，當然視乎疫情情況，最重要香港政府要訂立可以量化標準及清晰時間表，這件事才會對香港人有更好希望，大家才會看到出路。」