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牛池灣私家車撞欄翻轉 司機輕傷拒絕送院
i-Cable
2022年12月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】牛池灣有私家車撞欄翻轉，司機輕傷。
涉事私家車嚴重損毀，翻轉橫臥路中，車胎飛脫。凌晨1時許，一架私家車沿清水灣道往秀茂坪方向行駛，駛到牛池灣市政大廈對出失控撞毀約四米欄杆翻轉。司機受傷自行爬出車外報警，救援人員到場，司機經治理後拒絕送院。
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