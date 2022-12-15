牛池灣私家車撞欄翻轉　司機輕傷拒絕送院

【有線新聞】牛池灣有私家車撞欄翻轉，司機輕傷。

涉事私家車嚴重損毀，翻轉橫臥路中，車胎飛脫。凌晨1時許，一架私家車沿清水灣道往秀茂坪方向行駛，駛到牛池灣市政大廈對出失控撞毀約四米欄杆翻轉。司機受傷自行爬出車外報警，救援人員到場，司機經治理後拒絕送院。