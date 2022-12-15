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葵涌貨櫃碼頭疑氣體爆炸 37歲工人「炸飛」約十米傷重不治
i-Cable
2022年12月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】葵涌貨櫃碼頭懷疑氣體爆炸，一名37歲工人傷重不治。
警方圍封6號迴旋處，現場地上留有血跡，勞工處人員到場調查。事發在8號貨櫃碼頭附近，上午9時左右，該名工人將壓縮氣體注入在碼頭外圍用作防撞的緩衝板，期間突然爆炸，強烈氣流將他拋至約十米外的6號迴旋處，倒地重傷昏迷，送瑪嘉烈醫院搶救最終不治。警方一度封閉附近路面調查。
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