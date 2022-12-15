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27人涉詐騙及洗黑錢被捕 涉款過千萬元
i-Cable
2022年12月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方拘捕27人涉嫌詐騙及洗黑錢，涉及超過一千萬元。
行動中拘捕18男9女包括主腦，年齡15歲至58歲，其中一人由探員從尖沙咀警署押走調查。檢獲證物包括手提電話、電話卡、銀行卡等。警方周一展開一連三日行動，偵破20宗詐騙案，當中包括電話騙案、網上情緣騙案、兌換人民幣騙案等，涉及超過一千萬元，單一最大損失超過六百萬。
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