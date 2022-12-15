【附名單】港區人大選舉｜15人連任 6政協轉跑道 霍啟剛、朱葉玉如成票王票后
【有線新聞】新一屆港區全國人大代表出爐，15名現屆人大連任，6名港區政協成功轉跑道。全國人大常委會秘書長楊振武說，新當選的人大要有實際行動，貫徹一國兩制方針，維護憲法和基本法權威。
第十四屆港區人大代表選舉，由選舉會議主席團常務主席特首李家超主持，1,420名選舉會議成員有份選出港區人大代表，1,273人有來投票。在42名候選人中，選出36人出任全國人大代表，不用兩小時完成、公布結果。
最高票當選的是爭取連任的科大校長朱葉玉如，獲得超過98%支持；得票排第二至四的，都是由港區政協轉戰港區人大，包括霍啟剛、陳仲尼及李慧琼；陳勇連任，得票排第五；其餘連任的人大代表，包括立法會議員馬逢國、陳曼琪、吳秋北、林順潮、嶺大校董會主席姚祖輝等。
多名議員新當選，例如梁美芬、陳振英，還有前運輸及房屋局局長陳帆；元朗區議會主席沈豪傑、教聯會主席黃錦良，及政府前資訊科技總監楊德斌亦都當選。
列席選舉的全國人大常委會秘書長楊振武讚揚選舉發揚民主。
人大常委會稍後會審查當選人資格，再確認及公布人大代表名單。當選的36名新一屆港區人大代表明年就任，任期5年，到2028年結束。
．36人當選名單（得票）：
文穎怡（1,174票）、朱立威（995票）、朱葉玉如（1254票）、吳永嘉（1,176票）、吳秋北（1,212票）、李引泉（1,204票）、李聖潑（1,183票）、李慧琼（1,243票）、李應生（993票）、沈豪傑（941票）、冼漢廸（1,091票）、林至穎（1,063票）、林順潮（1,167票）、姚祖輝（1,226票）、胡曉明（1,132票）、凌友詩（1,190票）、孫偉勇（1,014票）、徐莉（1,167票）、馬逢國（1,216票）、梁美芬（1,190票）、陳帆（1,206票）、陳勇（1,238票）、陳仲尼（1,246票）、陳振英（1,237票）、陳振彬（1,193票）、陳曼琪（1,213票）、陳曉峰（1,204票）、黃冰芬（935票）、黃英豪（1,178票）、黃錦良（1,155票）、楊德斌（1,155票）、雷添良（1,117票）、樓家強（1,195票）、蔡毅（1,217票）、霍啟剛（1,248票）、鄺美雲（1,168票）