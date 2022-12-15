【附名單】港區人大選舉｜15人連任　6政協轉跑道　霍啟剛、朱葉玉如成票王票后

【有線新聞】新一屆港區全國人大代表出爐，15名現屆人大連任，6名港區政協成功轉跑道。全國人大常委會秘書長楊振武說，新當選的人大要有實際行動，貫徹一國兩制方針，維護憲法和基本法權威。

第十四屆港區人大代表選舉，由選舉會議主席團常務主席特首李家超主持，1,420名選舉會議成員有份選出港區人大代表，1,273人有來投票。在42名候選人中，選出36人出任全國人大代表，不用兩小時完成、公布結果。

最高票當選的是爭取連任的科大校長朱葉玉如，獲得超過98%支持；得票排第二至四的，都是由港區政協轉戰港區人大，包括霍啟剛、陳仲尼及李慧琼；陳勇連任，得票排第五；其餘連任的人大代表，包括立法會議員馬逢國、陳曼琪、吳秋北、林順潮、嶺大校董會主席姚祖輝等。

多名議員新當選，例如梁美芬、陳振英，還有前運輸及房屋局局長陳帆；元朗區議會主席沈豪傑、教聯會主席黃錦良，及政府前資訊科技總監楊德斌亦都當選。

列席選舉的全國人大常委會秘書長楊振武讚揚選舉發揚民主。

人大常委會稍後會審查當選人資格，再確認及公布人大代表名單。當選的36名新一屆港區人大代表明年就任，任期5年，到2028年結束。