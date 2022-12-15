曼市總領館衝突　英：中方應要求召回外交官　華：只是正常輪換

【有線新聞】中國駐曼徹斯特總領事館衝突，英國外相祁湛明指中方已召回涉事的總領事及職員；中方回應指總領事任期屆滿，是正常人員輪換，堅決反對祁湛明歪曲事實。

英國外相祁湛明稱警方調查中國駐曼徹斯特總領館衝突後，要求涉事總領事鄭曦原和職員周三前放棄外交豁免權，接受警方盤問，中方最終在限期前召回6人。

英國外相祁湛明：「應我們的要求，中國政府現已召回這些在英國的官員，包括總領事本人在內。這表明我們對法治的堅持，以及對這些事件的嚴肅態度已經產生效果。 」祁湛明對中方決定表示失望，強調英方會繼續堅持法治。

中國駐英使館發言人回應稱，駐曼徹斯特總領事任期已滿，不久前已奉調回國，是中方正常人員輪換，稱「強烈不滿，堅決反對；祁湛明發表不負責任評論，歪曲事實、顛倒黑白」。駐英領事館稱十月針對總領館的暴力滋擾事件，是非曲直十分清楚，是反華勢力蓄意策劃，非法衝闖館舍、襲擊人員，嚴重損害中方總領館及其人員的安全與尊嚴；批評英國政府包庇反華分子，把矛頭指向受襲中方人員，無視公理和法治，中方完全不能接受，已就此向英方提出嚴正交涉；強調英方必須清楚外交基於對等，任何侵犯中方利益的行徑都必將遭到中方有力反擊。