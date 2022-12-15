教師操守指引｜教育局要求舉報校園違法活動　嚴重失當可終身停牌

【有線新聞】教育局公布《教師專業操守指引》，列明教師「應該」及「不應該」做的事，包括不應鼓吹違反社會秩序的言論，以及應該舉報校園違法違規活動等。若教師行為被界定為嚴重專業失當，會被終身停牌、不得重新註冊。

教師專業操守指引終於公布指引，訂明八項教師專業操守準則，包括要求教師恪守法治，正確理解國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，培養學生正確的國家觀念。

指引具體提到教師「應該」和「不應該」做的行為，當中包括應該讓學生立足香港、關心祖國、自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益；應該積極支持及推廣國民教育，亦應該謹慎運用自己的社交平台，就個人發布及轉載的訊息負責。若發現校園內有潛在違法違規行為，應適當地向校方及警方舉報。不應該組織、策劃、實施或參與違反《基本法》、《香港國安法》活動，不應鼓吹違反社會秩序的言論，亦不應以個人立場選取教材，影響學生價值觀。

而處理投訴機制方面亦有變，以往教師操守議會有份處理投訴，不過將來所有投訴會交由教育局處理。對於輕微的個案，教育局會發出勸喻信提醒，較嚴重個案會發警告信和譴責信，警告教師如再有失當行為，有可能被取消教師註冊。若教師的行為屬嚴重專業失當，例如持續採用大量偏頗教材，歪曲事實，對學生價值觀帶來負面影響，會被終身停牌、不得重新註冊。被取消註冊的教師如不滿有關決定，可在14天內提出申述，若不獲接納，可在21日內提出上訴。