i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
世界短池游泳錦標賽直播
新聞
財經
生活
世界短池游泳錦標賽直播
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
被問會否接替譚耀宗任人大常委 李慧琼：暫沒人接觸我
i-Cable
2022年12月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】當選人大的民建聯主席李慧琼被問到會否接替譚耀宗出任全國人大常委，說暫時未有人接觸她，而擔任常委須得到中央信任。
李慧琼：「人大常委是非常重要的崗位，他要得到中央的信任，亦要很強的綜合能力，亦要得到各界支持。我相信一個這麼重要的崗位，中央自會有她的考慮，個人意願不是一個考慮點。這是不容易、是大挑戰。（記者：有沒有人接觸你，希望你接任人大常委？）暫時沒有。」
上一條影片
教師操守指引｜教育局要求舉報校園違法活動 嚴重失當可終身停牌
下一條影片
譚耀宗：黎智英案已押後 人大不急於處理釋法 冀新春前與內地免檢通關
其他人也在看
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
生活
有線生活
2022年12月09日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒 消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月11日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查｜天文台料下周日寒冷兼大風 多區跌穿10度 有一區只得5度
生活
有線生活
2022年12月12日
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
生活
有線生活
2022年12月07日
客戶服務
其他人也在看
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
生活
有線生活
2022年12月09日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒 消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月11日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查｜天文台料下周日寒冷兼大風 多區跌穿10度 有一區只得5度
生活
有線生活
2022年12月12日
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
生活
有線生活
2022年12月07日