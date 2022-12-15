被問會否接替譚耀宗任人大常委　李慧琼：暫沒人接觸我

【有線新聞】當選人大的民建聯主席李慧琼被問到會否接替譚耀宗出任全國人大常委，說暫時未有人接觸她，而擔任常委須得到中央信任。

李慧琼：「人大常委是非常重要的崗位，他要得到中央的信任，亦要很強的綜合能力，亦要得到各界支持。我相信一個這麼重要的崗位，中央自會有她的考慮，個人意願不是一個考慮點。這是不容易、是大挑戰。（記者：有沒有人接觸你，希望你接任人大常委？）暫時沒有。」