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消委會｜12款兔糧營養成分不符歐盟指引　不建議無限量餵飼
【有線新聞】消委會測試12款兔子乾糧，發現全部產品營養成分不符合歐盟的寵物食品的指引。
有一半產品至少一種營養素含量未達標，例如粗纖維量偏低、粗脂肪或澱粉質過高，可能導致兔子過胖、腸炎或嚴重腹瀉等。全部產品礦物質含量，包括鈣、磷、鈉、鎂亦未符合歐盟標準，可能令兔子有牙齒問題及骨質疏鬆。
消委會說兔子的膳食應以大量乾草或牧草爲主，配合各種新鮮蔬菜，絕不建議無限量餵飼兔糧。
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