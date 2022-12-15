港區人大選舉｜楊振武：當選者要有實際行動　旗幟鮮明愛國愛港

【有線新聞】人大常委會秘書長楊振武列席選舉會議，他在公布結果後代表人大委員長栗戰書恭喜當選人，讚揚選舉充分發揚民主。

楊振武：「一國兩制事業任重道遠，我希望不論是第十三屆全國人大代表，還是新當選的第十四屆全國人大代表，都要有實際行動，堅定不移貫徹一國兩制方針，旗幟鮮明愛國愛港，堅決維護憲法和基本法權威，緊密團結廣大香港同胞，排解民生憂難，維護和諧穩定，更加充分發揮一國兩制下香港全國人大代表的獨特優勢。」