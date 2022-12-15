男子公開前女友個人資料判囚8個月　成起底刑事化首宗判刑案件

【有線新聞】一名男子在網上公開前女友姓名、電話等資料，承認起底罪判監8個月，是新例下首次判刑。

27歲被告何牧華任職客戶服務助理，去年10月在交友軟件和社交平台冒認前女友開帳戶，披露她的姓名、相片、住址、職業及電話等資料。不少陌生人其後聯絡她、意圖交友。被告早前承認7項未獲同意下披露個人資料罪。裁判官指被告於不同日子一而再，再而三犯案，對前女友造成不可估量的傷害，她家人朋友亦受滋擾，不能姑息，須判阻嚇刑罰。