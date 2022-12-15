伊朗被撤聯合國婦女地位委員會資格

【有線新聞】聯合國經濟社會理事會撤銷伊朗在婦女地位委員會的成員資格。

撤銷資格的決議案由美國提出，指伊朗鎮壓反政府示威，削弱和打壓女性權利。理事會54個成員國，以29票贊成、8票反對、16票棄權下通過，即時將今年才加入的伊朗逐出婦女地位委員會，伊朗予以譴責。

當地22歲女子阿米尼，違反頭巾令被道德警察拘捕後死亡，觸發全國示威，不少婦女參與。德黑蘭政府被指暴力鎮壓，造成多人死傷。