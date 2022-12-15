本港新增17,080宗確診　多19人離世

【有線新聞】本港新增17,080宗新型肺炎確診，831宗是輸入個案，多19人離世。

893間學校呈報2,021宗個案，20間學校個別班級要停課5天。32間安老及殘疾院舍呈報，42名院友及6名員工染疫，61名院友被列為密切接觸者。