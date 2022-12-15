機場客運量較去年同期增8.7倍　東南亞及日本旅客升幅最顯著

【有線新聞】香港機場上月客運量是去年同期的8.7倍，但貨運量下跌8.3%。

上月客運量達105萬人，對比去年11月只有12萬人，機管局說東南亞、日本旅客升幅最顯著。機場今年首11個月共處理410萬人次旅客，是去年同期的超過3倍，不過上月飛機升降量及貨運量都較去年同期分別下跌8%及26%，局方說是全球經濟不明朗、地緣政治局勢緊張、全球供應鏈受阻，往來北美及歐洲的貨運量跌幅最明顯。