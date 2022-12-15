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澳門增45宗確診 不再公布無症狀感染者數字
i-Cable
2022年12月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】澳門昨日新增45宗新型肺炎確診，跟隨內地不再公布無症狀感染者數字。
澳門前日多402人感染，昨日大跌至45宗。澳門政府說跟隨國家衛健委核酸「願檢盡檢」策略，很多無症狀感染者不再做檢測，政府無法準確掌握感染者人數，日後只會公布有明顯病徵、需要入住隔離治療設施的患者數字。
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