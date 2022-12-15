澳門增45宗確診　不再公布無症狀感染者數字

【有線新聞】澳門昨日新增45宗新型肺炎確診，跟隨內地不再公布無症狀感染者數字。

澳門前日多402人感染，昨日大跌至45宗。澳門政府說跟隨國家衛健委核酸「願檢盡檢」策略，很多無症狀感染者不再做檢測，政府無法準確掌握感染者人數，日後只會公布有明顯病徵、需要入住隔離治療設施的患者數字。