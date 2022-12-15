大灣區81醫護最快農曆年後到港　范鴻齡指公院護士持續流失

【有線新聞】醫管局主席范鴻齡說，公立醫院醫生流失略為減少，不過護士流失情況持續，而招聘海外醫生亦不理想，計劃明年在海外大規模招聘。

公立醫院醫護人手流失持續，截至今年10月，公立醫院共有6657名醫生，按年流失率為8.1%，相比三個月前的按年數字，輕微下跌0.2個百分點；至於護士按年的流失率達10.7%，相比三個月前的按年數字，上升0.6個百分點。

范鴻齡說：「香港整體的醫護都不足，除有部分是移民，有一大部分去了私家醫院或私家醫生診所，我們知道的原因要挽留，如涉及加薪又不是我們可做到。」

不單本地人手流失，海外招聘亦有困難。范鴻齡說，經有限度註冊來港的海外醫生招聘情況不理想，最新只有5個申請，經特別註冊條例來港的非本地培訓醫生共有65份申請，但大部分申請人並非香港永久居民，最終只有12人合資格，已向9名醫生發出聘書。

范鴻齡說：「海外醫生為何不願來港，我相信各有不同原因，但你可想像到你在海外已做到順順利利，要你突然將整個家庭搬回來，是個很大考慮，你說是否公院環境，我相信如他們願意商討就不是理由。」

至於大灣區醫療人才交流計劃進度理想，首批有11名醫生來港，已向醫委會提交申請；護士有70人預計農曆年後到港，另外有10名已離港護士有意回流，醫管局相信有助補充人手。