香港棒球隊參賽片段被剪接配上反修例歌曲　棒球總會報警

【有線新聞】有人將香港棒球隊多年前參賽奏國歌的片段剪接，配上反修例歌曲。香港棒球總會強烈譴責，並報警求助。

棒球總會聲明說，上月14日有人在YouTube上載，香港男子棒球隊2010年在台灣參加洲際盃棒球賽的片段，並將原先播放的國歌剪輯，配上反修例歌曲，發現後隨即向港協暨奧委會、康文署、世界棒壘球總會、亞洲棒球總會，及洲際盃主辦單位呈報，同日向警方求助。

根據YouTube統計，片段上載一個月，有超過1.1萬次點擊。