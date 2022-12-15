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香港棒球隊參賽片段被剪接配上反修例歌曲 棒球總會報警
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2022年12月15日
港聞
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【有線新聞】有人將香港棒球隊多年前參賽奏國歌的片段剪接，配上反修例歌曲。香港棒球總會強烈譴責，並報警求助。
棒球總會聲明說，上月14日有人在YouTube上載，香港男子棒球隊2010年在台灣參加洲際盃棒球賽的片段，並將原先播放的國歌剪輯，配上反修例歌曲，發現後隨即向港協暨奧委會、康文署、世界棒壘球總會、亞洲棒球總會，及洲際盃主辦單位呈報，同日向警方求助。
根據YouTube統計，片段上載一個月，有超過1.1萬次點擊。
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