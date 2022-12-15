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童樂居服務完成重整 人手比例提升至1比5
i-Cable
2022年12月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】保護兒童會指已完成童樂居為期九個月的服務重整。
保護兒童會執行委員會主席夏穆指，童樂居人手比例已由1比7提升至1比5，亦調整了值勤安排，29名幼兒工作員已完成至少半年的培訓課程，新的管理團隊將更專注守護兒童及員工培訓，他形容要確保轉變得以持續，極具挑戰性，將竭盡所能讓所有人對保護兒童會重拾信心。童樂居去年12月底起被揭發有照顧員虐待兒童，至今至少34名職員被捕。
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