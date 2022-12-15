前懲教助理向囚犯提供未經批准零食　判罰3000元

【有線新聞】一名懲教助理承認，在大欖懲教所向囚犯提供未經批准的零食，違反監獄條例，判罰3000元。

56歲被告李文傑，案發時任職一級懲教助理，在屯門裁判法院承認，6月監督囚犯用膳時，未獲授權將六條香腸，及五包朱古力夾心曲奇，放在枱上或櫃桶內，讓八名囚犯取走。

廉署接獲懲教署轉介後起訴他，暫委裁判官鄭潤聰判刑說，被告干犯嚴重罪行，考慮到他已離職，無機會重犯及有悔意，判罰款3000元。