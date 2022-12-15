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13歲女童甲型流感併發休克 情況危殆
i-Cable
2022年12月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女童感染甲型流感後併發休克，情況危殆。
該名13歲女童過往健康良好，潛伏期間曾到英國，本月9日在英國期間出現咳、喉嚨痛和發燒等，兩日後面部腫脹、噁心及神智不清，經化驗後對甲型流感H1病毒和甲型鏈球菌呈陽性反應，正在瑪麗醫院留醫，情況危殆。衞生防護中心不排除病情與感染甲型流感併發休克有關，正進行流行病學調查。
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