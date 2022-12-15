跨部門沙田馬場餐廳演習模擬火警　警方新科技掌搜救人員位置及狀態

【有線新聞】警方聯同消防等多個部門於沙田馬場跨部門演習，約400人參與。

演習模擬沙田馬場一間餐廳火警，多人受傷，於是展開跨部門救援，測試各部門緊急應變能力。警方在演習中運用了新的科技搜救，協助指揮站掌握搜救人員的位置及狀態。