海關拘9人涉派對房間提供侵權歌曲　涉四間派對房及兩間餐廳

【有線新聞】海關拘捕9人涉嫌在派對房間提供侵權歌曲。

被捕的其中兩人由海關人員帶上私家車，被捕的5男4女，25至67歲，3人是場所負責人。海關搜查尖沙咀、葵涌、荃灣及觀塘的4間派對房間及2間餐廳檢走18套卡啦OK機及影音器材，市值約60萬元。海關說這些場所透過卡啦OK機管有並提供侵權歌曲給客人點唱，涉嫌違反版權條例。