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港隊下月主場出戰亞洲保齡球錦標賽
i-Cable
2022年12月16日
體育
新聞資訊
【有線新聞】亞洲保齡球錦標賽下月8日在香港上演，港隊派6男1女出戰。
胡兆康、麥卓賢、曾德軒、陳淑嫻，四位2017年世錦賽獎牌得主領軍主場出戰。
香港第六次主辦亞錦賽。暫時有19個國家或地區參加，包括中國、新加坡、泰國。為期11日的賽事，約250名運動員會爭奪六個項目的獎牌。
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