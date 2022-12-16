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警防騙繪本「提子動畫廊」派全港小學　冀培養孩童警覺性助打擊騙案
【有線新聞】警方推出首套防騙繪本，將派給全港500多間小學，希望培養小朋友提高警覺，協助打擊騙案。
這套「提子動畫廊」繪本是警方根據自家同名動畫宣傳片繪製，5個單元涵蓋電話、網購及網戀等騙案，有故事介紹如何分辨及應對騙子，還有小遊戲加強記憶。
有小五學生說學懂了防騙知識，能夠幫家人把關。小五學生施禮傑︰「有一天，我母親的朋友發訊息問她可否借一些錢，我母親很聰明就想核實身份，打電話給對方問一問，我母親的朋友就說沒有、沒有問過借錢，就知道剛才那位一定是騙子。因為我經常向母親說防騙訊息，母親才會提高警覺。」
警方說部分市民未必會看網上防騙資訊，教小朋友提防騙子就可以突破這個盲點。警方公共關係部總督察麥寶怡︰「小朋友有個特性，就是他們學習到的事，早上在學校或者社會學到的資訊都喜歡在家中分享，期望可以是其中一個渠道令到更多人可以接觸到我們的防騙資訊。」
警務處及教育局網站等都會上載這本繪本的電子版讓市民下載，亦會考慮在公共圖書館擺放，讓更多人獲得這些防騙資訊。為了吸引更多小朋友參與，警方推出「防騙獎勵卡」，又找了47個大埔區小學生做「提子大使」，鼓勵小朋友宣揚防騙訊息。
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