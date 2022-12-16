回應拒國歌置頂　Google：不人為操縱排序　正接觸港府解釋

【有線新聞】政府早前要求搜尋平台Google將正確國歌置頂但被拒，Google回應稱不會人為操縱搜尋結果排序。

外電引述Google表示平台每日處理數十億項搜尋查詢，有建立系統自動排序，顯示相關、高質量及有用資訊，不會人手操控特定網頁排序。Google又稱正接觸特區政府解釋平台運作及移除政策，並表明若非基於公司全球政策，列明的特定原因，便不會刪除搜尋結果。