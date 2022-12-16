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元朗一家三口疑燒炭亡　警暫列屍體發現處理
【有線新聞】元朗發生命案，一家三口懷疑燒炭死亡。
警員封鎖現場調查，現場是田心村一間村屋，凌晨12時許，警方接獲一名男子報案，指探訪事主一家人但沒有人應門，並嗅到一陣異味，於是報警求助。消防到場打破窗戶進入，發現一男兩女倒臥屋內，旁邊有燒過的炭，經檢驗後證實死亡。消息指死者是一家三口，一對72歲夫婦及48歲女兒，警方暫列屍體發現處理。
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