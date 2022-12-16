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消費券｜八達通申領者可領最後一期1000元
i-Cable
2022年12月16日
港聞
新聞資訊
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【有線新聞】透過八達通領取消費券的市民，最快今日可以領取最後一期1000元。
第二階段5000元消費券8月開始分期發放，用八達通領取的市民如果在11月30日前，累計合資格消費達到4000元，今日起可以拍卡領取尾期1000元。如果市民未花光4000元，最遲要在明年3月31日前達到要求，至4月中可以領取餘額。
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