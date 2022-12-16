世界盃｜霍啟剛︰若中國日後主辦　香港有條件舉辦部分賽事

【有線新聞】立法會議員霍啟剛接受香港國際財經台節目訪問時說，如果日後中國有機會主辦世界盃，香港有條件舉辦部分賽事。

體育、演藝、文化及出版界霍啟剛︰「我們當然希望爭取舉辦更多足球盛事，從中國、整個國家的角度看，我相信目標是世界盃，希望中國能爭取到主辦權，如果成事，我肯定香港屆時有能力舉辦部分大型盛事。」