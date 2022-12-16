東涌奪命車禍｜巴士撞兩貨車釀2死10傷　六工人正進行道路工程　司機涉危駕被捕

【有線新聞】東涌有龍運巴士撞向兩架停在路邊的清潔公司貨車，當時有六名工人在清理路面，意外釀成2死10傷，巴士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

E36A龍運巴士車頭玻璃碎裂，是由元朗德業街開往機場，撞凹了前面密斗貨車車尾。64歲貨車司機兼工人躺在車尾，當場證實死亡，警員用白布掩蓋。

密斗貨車車頭撞向路邊防撞欄，另一輛客貨車就停在路中心，車尾擋風玻璃不見了，52歲司機當時壓在密斗貨車車頭，救護員及消防用了13分鐘救出他，他送院後不治。

兩架貨車都是隸屬耀發環境服務公司，警方說意外時有四人在路邊工作，兩人在密斗貨車上休息，巴士駛入裕東路一線時先撞到密斗貨車、繼而推前撞向客貨車。當局出動超過110名消防及救護人員到場救援。耀發環境服務公司清潔工伍先生：「我剛剛在工作，做了一段時間辛苦就上車喝水，有些人在車下面，我跟剛才的傷者上車喝水，不知怎樣就撞到頭。」

有行車記錄儀片段拍攝到意外前，由交匯處駛出裕東路不久，貨車前後泊在左邊路邊。密斗貨車打了死火燈，車尾有指示燈和指示牌叫其他人用右邊行車綫，兩架貨車前面有六名工人。

新界南總區交通部總督察劉錦斌：「在現場找不到工程指示牌，但在車上找到一點，應該是進行工程前或後的，但實際意外發生時是否有指示牌，我們暫時還在調查中。如果他們在這裡做道路工程是需要申請的，正如我所說，我們正在查相關記錄。」

在貨車前不遠處留低了掃把和垃圾桶，是案發時清潔工清理草叢時用的工具。警方說巴士司機28歲，入職兩年半，對上一次休息是星期二，駕駛這條路線兩個月，早上8時開工，出事是第二轉車，會調查他的精神狀況和駕駛態度等。

意外中有工人重傷，盤骨及小腿骨折，送到瑪嘉烈醫院治理，有傷者穿著耀發清潔的制服。巴士上20多名乘客有六人手腳擦傷、輕傷送院。