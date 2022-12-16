立法會選委會界別補選　候選人對三隧分流方案有何看法？

【有線新聞】繼續立法會補選系列，今集就談談候選人對交通問題的看法。

今次補選的6名候選人，3個有政黨背景、3個沒有，我們了解他們對三隧分流的意見。政府提出的建議，私家車行經紅隧及東隧劃一收30元，西隧就減價至60元，如果今次成功晉身立法會，他們又會否支持呢？

黃錦輝：「我是同意的，不過要做得優化一些。政府都好聰明，在一年後再評估如何調較時間和價錢，希望政府多用大數據分析好，精準地知道一年後如何優化整個過程。」

陳永光：「我對政府分流方案有保留，私家車西隧收費減幅太少，紅隧和東隧加價都作用不大，的士劃一收貴25元，無助於紓緩他們的經營困難，最終應採用不同時段、不同收費。」

何敬康：「除了收費水平之外，接駁路的容量及隧道的位置亦會影響交通流量，我認為首先政府要說服公眾這個方案是可以減少擠塞，才會得到支持。」

黃梓謙：「我注意到政府希望解決繁忙時段的隧道擠逼問題，但是社會各界及議會各方面對政府方案有不同意見。如果我能夠進入議會，必定會在議會內尋求共識，為市民找出一個最有效益的交通方案。」

尚海龍： 「我想誰人也沒有水晶球。我會看數據，用反饋機制去看，動態調整方案。為何三隧都塞？因為我們只有一個金融中心去拉動經濟，我們希望推動北部創新科技和創新科技中心的建設，讓九龍和新界可以內循環。」