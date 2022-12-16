梁君彥回顧年度立法會工作　稱重回正軌非橡皮圖章　議員盡力助政府應多報道

【有線新聞】立法會主席梁君彥回顧本年度立法會工作，形容立法會重回正軌，不同意立法會是橡皮圖章，又認為議員盡心盡力協助政府施政，是做實事，傳媒應該多報道。

本屆立法會上任一年舉行過33次大會，總時數達264小時，政府提交了25項法案，17項獲通過，包括防疫抗疫相關法案，主席梁君彥認為議員是做實事，強調本屆議會屬良性善治式監察。梁君彥︰「少了的是惡性破壞，拉布、流會、謾罵，這些如果你說是監察，那麼不監察也沒所謂，但實際的監察我們今屆的議員是做足了所有的功夫，議員是做實事的，不是為搏出名，搏出名就不用做議員。」

他又說立法會現時的辯論和歷屆一樣有很多火花，不認同「清一色」的說法，傳媒應該多報道細節。梁君彥︰「五光十色不會混合變白色或不變白色、變黑色，你當然是看見五光十色，正正是大家不同意見，說到出來讓市民知道。當你詳細報道審議，你會看見議員問很多細節，而有時候官員是答不到議員的問題，你不會看見我們立法會是橡皮圖章，輕易舉手支持任何法案。」

新一屆政府上任後提出舉行前廳交流會，至今舉行5次，梁君彥說成績顯著，有助促進行政立法良性互動，希望當局未來繼續到立法會與議員交流。