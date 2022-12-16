花12萬元買逾千張世盃彩票全落空　川男：我要退款

【有線新聞】內地不少人在世界盃期間購買足球彩票碰碰運氣。不過四川有一名市民花了12萬元人民幣，購買了1100張足球彩票後，全部落空，血本無歸，他要求賣方全數退還款項。

「12萬多(元)的這個彩票，現在啥也沒有，全是一堆廢紙。」成都市民于先生在世界盃開鑼後，購買了其中兩場賽事合共逾千張足球彩票，除了勝負，還有波膽過關，「第二種是買了這個比分嘛，買了巴西和克羅地亞，還有這個阿根廷和荷蘭，比分是買了四乘三的一個組合，總共是12種組合，總共買了是10張，一張是1200(元)的，總共花了是1萬2千塊錢。」

不過逾千張彩票，無一中獎。他說自己不懂足球，賣方在出售彩票時沒有說明規則，要求全額退款，「我當時去買的時候，他(賣方)也沒有跟我簽訂一個大額的合同，也沒有跟我講透，沒給我講全，不合理，對不對？因為你把我欺騙了，你沒有明確告知，我們沒有畫押，沒有合同，又是這麼大額度的，你跟我講的又沒有那麼全面，對不對？我現在要求撤回這筆交易。」

對於他的要求，有內地律師指彩票主要用於公益事業，機制上是不會發還本金，換言之，他退款的希望將會落空。

他的遭遇引起不少網民熱議，有人說他應該願賭服輸，為自己的行為負責，笑指他「輸打贏要」，要求毫無理據；又說根據他的邏輯，如果贏了的錢豈不是要歸賣方所有。