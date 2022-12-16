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本港累計43宗類鼻疽個案 新增69歲女患者居深水埗
i-Cable
2022年12月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港過去一星期新增一宗類鼻疽個案。
69歲女患者居於深水埗，有多種長期病患，她上月23日開始發燒和頭暈，到明愛醫院急症室求醫、留院治療，情況穩定後出院，上星期三因持續發燒再入院仍然留醫、情況穩定，血液樣本對類鼻疽病菌呈陽性。衞生防護中心不排除個案之前處於潛伏期，因免疫力減弱而復發，本港今年累計有43宗類鼻疽確診，超過6成患者居於深水埗區。
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