返回
按輸入鍵開始搜尋
本港累計43宗類鼻疽個案　新增69歲女患者居深水埗
【有線新聞】本港過去一星期新增一宗類鼻疽個案。
69歲女患者居於深水埗，有多種長期病患，她上月23日開始發燒和頭暈，到明愛醫院急症室求醫、留院治療，情況穩定後出院，上星期三因持續發燒再入院仍然留醫、情況穩定，血液樣本對類鼻疽病菌呈陽性。衞生防護中心不排除個案之前處於潛伏期，因免疫力減弱而復發，本港今年累計有43宗類鼻疽確診，超過6成患者居於深水埗區。
上一條影片 馬來西亞雲頂營地山泥傾瀉　至少18死、十多人失蹤
下一條影片 一線搜查丨天文台料周日跌破10°C　電暖爐放對位置全屋暖笠笠　專家教開暖氣4招慳電費
客戶服務
其他人也在看
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐　網民批自私：都好離譜下
2022年12月09日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法
2022年12月14日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒　消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
2022年12月11日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
福田口岸大樓再次燈火通明　深圳港人：若通關每天往返
2022年12月12日