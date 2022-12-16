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警截女工程師檢噴膠剪刀　疑隧道貼海報　事隔逾2年提控判服務令
【有線新聞】一名女工程師3年前懷疑在行人隧道內張貼海報，管有物品意圖或摧毀財產罪成，判240小時社會服務令。
28歲被告2019年10月在太子道西行人隧道被警員截查，搜出噴膠、膠紙及剪刀等，事隔逾2年後被控意圖使用物品摧毀政府隧道內牆壁。裁判官指被告在定罪後才稱有悔意是遲來的悔意，又指律政司要處理眾多案件，不認為延誤檢控，但同意被告承受壓力、一度失去自由，相信不會重犯，判處最高時數社會服務令。
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