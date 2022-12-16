澳門放寬港、台、外國入境　改5天居家隔離　第9天後可轉赴內地

【有線新聞】澳門昨日多66人確診入住隔離設施，明天起由香港、台灣或外國入境澳門的人毋須酒店隔離，只需居家醫學觀察5天，可以外出、但不可聚餐，期間不論是否感染都可以離境往香港或外國，但要抵達後第九天才能往內地。

香港人想望下山、望下海、馬交旅行，原本要在酒店隔離5天加居家醫學觀察3天，澳門政府說配合內地「新十條」改為只需5天居家醫學觀察。

出發時要有48小時內陰性檢測證明，到澳門口岸後做完核酸檢測，可以離開去酒店或住所，健康碼會轉為紅碼。每天要做快速測試、網上申報結果，到埗後第三天快測陰性，健康碼會轉成黃碼，要再到社區檢測站做核酸檢測，否則會變回紅碼，之後連續兩天快測陰性就轉為綠碼，往後三天不准離境往內地，第九天才可以，「5+3」期間檢測陽性就要再居家隔離至少五天。

紅黃碼人士可以外出、上班，禁止聚餐或聚會，不可以到政府部門、托兒所、學校等，紅碼人士更禁止到院舍或監獄，如非必要不可到醫院，緊急情況外出要全程戴好KN95口罩。

Viena是澳門人、在香港工作，就快三年沒有「回鄉探親」，打算聖誕假期回澳門，居港澳門居民Viena：「雖然（檢疫期）短了 ，但如果可以再減少日子當然更好。最想就是和祖母吃一頓飯，或見兩個姪兒，過去都是隔一星期就會過去一次，希望看著他們長大。」

現時來往港澳只能乘坐金巴，金巴加開班次，每日有10班車由香港開往澳門。