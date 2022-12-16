返回
按輸入鍵開始搜尋
同住家人確診　環境局常秘劉利群須家居檢疫
【有線新聞】環境及生態局常任秘書長劉利群一位同住家人確診，現時按指引家居檢疫。
環境局指劉利群檢疫期間會在家工作，她有定期做核酸和快速檢測，今日快測結果都是陰性，她工作時有戴口罩和遵守防疫措施。
上一條影片 澳門放寬港、台、外國入境　改5天居家隔離　第9天後可轉赴內地
下一條影片 粵港陸路貨運點對點交收實施5天　廖振新：司機免檢仍待與內地商討
客戶服務
其他人也在看
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐　網民批自私：都好離譜下
2022年12月09日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法
2022年12月14日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒　消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
2022年12月11日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
福田口岸大樓再次燈火通明　深圳港人：若通關每天往返
2022年12月12日