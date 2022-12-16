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同住家人確診 環境局常秘劉利群須家居檢疫
i-Cable
2022年12月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】環境及生態局常任秘書長劉利群一位同住家人確診，現時按指引家居檢疫。
環境局指劉利群檢疫期間會在家工作，她有定期做核酸和快速檢測，今日快測結果都是陰性，她工作時有戴口罩和遵守防疫措施。
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