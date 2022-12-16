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教師操守指引｜課堂教授六四及反修例事件　蔡若蓮：無限制不可以教特定議題
【有線新聞】教育局局長蔡若蓮說，《教師專業操守指引》無限制老師不可以教特定議題，認為不會加劇教師流失率。
教師專業操守指引提到教師不應以個人立場選取教材，亦不應鼓吹違反社會秩序的言論等。教育局局長蔡若蓮被問到老師在課堂應該如何教六四、反修例等社會事件，她說課程容許老師有很多自主空間，蔡若蓮：「我們不會說哪些議題可以教、哪些議題不可以教，而是是否適合及是否對應課程目標、是否能夠令學生學到東西，而不是就着一時或自己個人喜好或立場偏頗地選教材。」指引還列明教師要謹慎運用社交平台，蔡若蓮說老師並非不能發表意見，只是不可以散布虛假消息或仇恨言論。
學界關注新指引設下紅線會不會進一步加劇教師流失，蔡若蓮：「相信任何專業老師都很歡迎，這個清楚告訴社會，我們的專業是如何的守則，我亦認為不會因為沒有守則，會有很多認為自己不想遵守規矩的人留在這行業，或反過來有守則就有很多人（離開）。其實現在的守則基本上老師絕大部分都綽綽有餘，做得非常好。」
至於違規而被釘牌的教師，三年後只有一次機會申請復牌，蔡若蓮說如果用了三年改善，專責小組都認為不過關，申請人應該考慮自己是否適合做教師。
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