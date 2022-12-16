秘魯全國多地示威持續致交通癱瘓

【有線新聞】秘魯最高法院裁定前總統卡斯蒂略延長拘留，全國示威持續導致交通癱瘓，有遊客受困旅遊名勝馬丘比丘。

首都利馬街頭繼續有大批民眾聚集，在馬路上焚燒雜物，警方施放催淚氣體驅散。示威者要求當局釋放卡斯蒂略，現任總統博魯阿爾特下台、立刻舉行大選，來往著名旅遊景點馬丘比丘的火車因為示威停駛，公路交通亦中斷，數以百計旅客滯留。最高法院裁定，被控叛亂、密謀政變的卡斯蒂略延長扣押18個月，指他有潛逃風險。