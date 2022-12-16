本港增15,726宗確診　多32名患者死亡

【有線新聞】本港新增15,726宗新型肺炎確診，多32名患者死亡。

本地個案14,903宗，餘下的823宗為輸入，多36間安老及殘疾人士院舍有感染，涉及46名院友、7名員工，多906間學校有個案，涉及1,987名師生，多32間學校有個別班級須停課。