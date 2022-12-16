歐洲議會決定中止與卡塔爾相關的立法工作

【有線新聞】歐洲議會議員涉嫌受賄，被指涉案的卡塔爾否認指控，但歐洲議會已決定中止所有與卡塔爾相關的立法工作，歐盟檢察官亦正式要求撤銷涉案議員的起訴豁免權。

歐洲議會受賄醜聞持續發酵，繼比利時警方搜查行動檢獲大量現金、前副議長凱利等4名議員被起訴貪污及洗黑錢等罪名後，歐盟檢察官亦因應欺詐指控，提出撤銷凱利和另一名希臘籍議員的起訴豁免權。

凱利早前已因此案被罷免副議長職務，歐洲傳媒周四更報道其同樣被扣留的丈夫喬治已招認收受卡塔爾賄賂，並供稱懷疑有另外兩名比利時和意大利籍的歐洲議會議員同樣受賄，凱利和涉案議員均否認指控，外電則指喬治供詞令比利時當局調查大有進展。