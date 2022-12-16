歐洲議會決定中止與卡塔爾相關的立法工作
【有線新聞】歐洲議會議員涉嫌受賄，被指涉案的卡塔爾否認指控，但歐洲議會已決定中止所有與卡塔爾相關的立法工作，歐盟檢察官亦正式要求撤銷涉案議員的起訴豁免權。
歐洲議會受賄醜聞持續發酵，繼比利時警方搜查行動檢獲大量現金、前副議長凱利等4名議員被起訴貪污及洗黑錢等罪名後，歐盟檢察官亦因應欺詐指控，提出撤銷凱利和另一名希臘籍議員的起訴豁免權。
凱利早前已因此案被罷免副議長職務，歐洲傳媒周四更報道其同樣被扣留的丈夫喬治已招認收受卡塔爾賄賂，並供稱懷疑有另外兩名比利時和意大利籍的歐洲議會議員同樣受賄，凱利和涉案議員均否認指控，外電則指喬治供詞令比利時當局調查大有進展。
歐洲議會周四已即時中止所有與卡塔爾相關的立法工作，歐洲議會議長梅措拉說︰「不會有罪不罰、不會隱瞞、不會一切如常，我會與同事盡所能恢復作為民主議會的地位，立法者和決策機關應清廉、透明，不容有害的外國代理人收買。梅措拉表明會展開改革，防止再面臨同類指控，並重新審視原有工作，調查有無任何議員受壓，會檢視的措施包括卡塔爾公民可短期免簽進入歐盟國家等安排，以及正在商議的兩地直航協議。
雖然比利時警方目前僅指賄賂案涉及海灣國家，但外界矛頭均直指卡塔爾，卡塔爾回應時表示堅決反對任何牽涉不當行為的指控，又指有關報道是毫無根據嚴重失實。