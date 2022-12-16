非政府組織租酒店旅館作青年宿舍　料明年首季推出　目標五年內供3000宿位

【有線新聞】立法會財委會通過撥款10億元，支援非政府組織租用酒店及旅館房間作青年宿舍。

計劃預計明年第一季推出，每間房間的資助額約為每月5,500元，目標5年內提供3,000個青年宿舍宿位。多名議員關注通關後，酒店可能改變主意、不參與計劃，民政及青年事務局說，根據旅發局資料，本港有86,000多間酒店房，政府只需要3,000個宿位，會考慮容許酒店出租部分層數，有信心達成目標。