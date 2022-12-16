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曾與確診者接觸　教育局正副局長蔡若蓮及施俊輝隔離檢疫
【有線新聞】教育局局長蔡若蓮及副局長施俊輝因被列為密切接觸者，須隔離檢疫。
蔡若蓮及施俊輝因曾與確診者接觸，被衞生署列為密切接觸者，須居家檢疫，期間會在家工作。蔡若蓮和施俊輝今日快測均為陰性。
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