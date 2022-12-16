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德國酒店16米高水族箱突爆破 損毀室內外
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2022年12月16日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】德國柏林麗笙酒店的大型水族箱爆破，兩人受傷。
水族箱的丙烯酸外殼幾乎完全破損，酒吧等設施亦面目全非，水族箱及酒店旁邊的水族館是同一間英國娛樂公司的項目。公司介紹指，酒店內設立的是全球最大的圓柱形獨立支撐水族箱，有過百個品種、大約1,500條魚、水族箱高16米、直徑約11米，容量約1,500公升，基座則有9米高。酒店稱要暫時關閉，又指水族箱於當地周五早上約6時半突然倒塌，已安排住客轉往其他酒店。
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