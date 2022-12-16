返回
按輸入鍵開始搜尋
深水埗糧食店疑冰鮮肉當新鮮肉出售　食環署即時封存逾110公斤冰鮮肉
【有線新聞】深水埗一間店舖懷疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售。
食環署巡查深水埗基隆街一間持牌新鮮糧食店，檢獲超過110公斤懷疑冰鮮肉當作新鮮肉陳列及出售，已即時封存調查，並抽取樣本作防腐劑檢測。
食環署正展開程序，取消該店的牌照，任何店舖在未有批簽下售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，最高可罰款5萬元及監禁半年。
上一條影片 短池游泳世錦賽　港將單日三破港績　何甄陶0.07秒無緣決賽
下一條影片 報道：FIFA拒澤連斯基世盃決賽前發言
客戶服務
其他人也在看
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐　網民批自私：都好離譜下
2022年12月09日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法
2022年12月14日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒　消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
2022年12月11日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
福田口岸大樓再次燈火通明　深圳港人：若通關每天往返
2022年12月12日