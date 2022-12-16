深水埗糧食店疑冰鮮肉當新鮮肉出售　食環署即時封存逾110公斤冰鮮肉

【有線新聞】深水埗一間店舖懷疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售。

食環署巡查深水埗基隆街一間持牌新鮮糧食店，檢獲超過110公斤懷疑冰鮮肉當作新鮮肉陳列及出售，已即時封存調查，並抽取樣本作防腐劑檢測。

食環署正展開程序，取消該店的牌照，任何店舖在未有批簽下售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，最高可罰款5萬元及監禁半年。