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報道：FIFA拒澤連斯基世盃決賽前發言
i-Cable
2022年12月16日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】據報國際足協拒絕烏克蘭要求，讓總統澤連斯基在世界盃決賽前發表和平訊息。
美國有線新聞網絡報道，烏克蘭政府向國際足協提出決賽前以視像講話分享和平訊息，烏方對結果感到驚訝，國際足協反應消極，但雙方目前仍商討中。澤連斯基過去近一年不時在多項國際場合，或大型活動中講話，包括二十國集團峰會、格林美獎和康城影展等。
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