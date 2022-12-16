報道：FIFA拒澤連斯基世盃決賽前發言

【有線新聞】據報國際足協拒絕烏克蘭要求，讓總統澤連斯基在世界盃決賽前發表和平訊息。

美國有線新聞網絡報道，烏克蘭政府向國際足協提出決賽前以視像講話分享和平訊息，烏方對結果感到驚訝，國際足協反應消極，但雙方目前仍商討中。澤連斯基過去近一年不時在多項國際場合，或大型活動中講話，包括二十國集團峰會、格林美獎和康城影展等。