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黃大仙地盤棚架被強風吹翻
【有線新聞】黃大仙有地盤棚架被強風吹翻。
地盤在鳴鳳街、外圍搭建棚架正進行拆樓工程，早上6時許，其中約30米乘10米棚架被強風吹至向外翻側、搖搖欲墜，警方到場封閉全條街，禁止車輛駛入，並通知停泊在地盤外五輛私家車車主將車駛離現場。
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