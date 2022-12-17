卓永興：亂拋垃圾等罰款增幅合理　反映重視問題　研累進式罰阻街

【有線新聞】政府計劃提高亂抛垃圾及店舖阻街定額罰款至3,000元及6,000元，政務司副司長卓永興說，罰款增幅合理，相信有足夠阻嚇作用；又指會就店舖阻街，研究累進式罰款的可能。

亂扔垃圾將來不止罰1,500元，政府計劃將定額罰款加至3,000元；店舖阻街罰款則增至6,000元。政務司副司長卓永興說增加罰款是向社會發出強烈訊息，政府重視問題。卓永興：「由2003年至今也過了10多年，接近20年，只是計通脹也應該將1,500元加到2,500元，而多了500元是甚麼？我們覺得要給社會一個強烈的信息，這不是純粹好似調整票價跟通脹，而是我們重視問題。」

店舖阻街若果不想物品被當局清走，在收到警告通知書後要在4小時內移走。卓永興說會研究縮短至半小時，亦會研究累進式罰款的可能，但說不會在現階段修例處理。卓永興：「在實際執法情況，你一定要有一個完整資料庫才知道誰人以前已經犯過法例、出過定額罰款，才可以在現場決定，究竟出一張告票也好或者傳票也好。這個需時亦有一定成本，我們覺得這個不排除會再研究一下。」

卓永興又說，八月開始的首階段打擊衛生黑點計劃，600多個黑點中七至八成有改善，但暫時不會減少黑點數量，以免故態復萌，下月亦會推出網站列出衛生黑點，顯示在行動前後的對比，並接受市民舉報其他衛生黑點。